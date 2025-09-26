A Torino debutto europeo per Lepas lancia la Super Hybrid plug-in L8

Periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo il debutto globale del marchio ad aprile, Lepas – brand alto di gamma del gruppo cinese Cherry – si affaccia al mercato italiano con la presenza al Salone dell’Auto di Torino dove propone una première europea, il Suv L8 che incarna i due elementi alla base del nome stesso Lepas, ovvero 'Leap' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torino - debutto

Calciomercato Inter, Frattesi lavora per il rientro: obiettivo Torino per il debutto in campionato

Il programma. Domani la ripresa. Lunedì debutto a Torino

Inter-Torino, designato l’arbitro per il debutto in Serie A: sarà La Penna a dirigere al Meazza

torino debutto europeo lepasA Torino debutto europeo per Lepas, lancia la Super Hybrid plug-in L8 - si affaccia al mercato italiano con la presenza al Salone dell’Auto di Torino dove p ... Scrive msn.com

Lepas L8 Salone Auto Torino 2025: il SUV Super Hybrid plug-in - Lepas debutta in Europa con il SUV L8 al Salone dell’Auto di Torino Lepas, il nuovo brand automobilistico del Gruppo Chery, fa il suo debutto europeo al Salone dell’Auto di Torino presentando il SUV d ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Debutto Europeo Lepas