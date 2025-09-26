A tavola con De Nittis | a Napoli la presentazione del libro di Nino Vinella

Napolitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio letterario di Giuseppe De Nittis arriva a Napoli. Un ritorno nella città d’adozione per antonomasia del celebre pittore verista, nato a Barletta ma cresciuto artisticamente all’ombra del Vesuvio, dove tra l’altro diede vita alla Scuola di Resina.Il 4 ottobre 2025 alle ore 10.30, nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tavola - nittis

tavola de nittis napoli“A tavola con De Nittis”: a Napoli la presentazione del libro di Nino Vinella - 30, nella sala Catasti dell’Archivio di Stato di Napoli (piazzetta Grande Archivio, 5), verrà presentato al pubblico partenopeo ... Da napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Tavola De Nittis Napoli