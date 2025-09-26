A Talmassons un nuovo percorso tra storia arte cultura e natura
Venerdì 26 settembre, alle 17, a Talmassons, sarà inaugurato il nuovo percorso “Talmassons tra storia, arte, cultura e natura”, in attuazione del progetto regionale “Fvg in Movimento. 10mila passi di salute” (2019-2025), sostenuto dalla Regione, Direzione centrale Salute, attuato e coordinato da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: talmassons - nuovo
La CDA Volley Talmassons FVG annuncia con orgoglio che Beatrice Molinaro sarà il nuovo capitano della squadra, affiancata da Francesca Scola, scelta come vice capitano. Determinazione, spirito di squadra e legame con il territorio: sono questi i valori che - facebook.com Vai su Facebook
A Talmassons l’inaugurazione del percorso tra storia, arte, cultura e natura - A Talmassons il 26 settembre l’inaugurazione del percorso tra storia, arte, cultura e natura con il progetto FVG in movimento. Scrive nordest24.it