A Subbiano anagrafe e stato civile sempre più digitali

Arezzo, 26 settembre 2025 – A Subbiano anagrafe e stato civile sempre piu' digitali..dal 1847 ad oggi la storia e' digitale. A Subbiano dal 1847 ad oggi la storia dei cittadini è digitalizzata. Due progetti di digitalizzazione sono quelli portati avanti contemporaneamente dall'Ufficio di Anagrafe e Stato Civile del Comune di Subbiano che attraverso la tecnologia, più moderna e più efficiente, vuole avvicinare cittadini e istituzione, migliorando la qualità dei servizi. Se nell'Archivio di Subbiano rimarranno gli storici registri di nascita, matrimonio e morte da sfogliare, prima scritti a mano, poi con macchina da scrivere e infine con computer, dal maggio di questo 2025 Subbiano era tra i primi quattrocento comuni che avevano completato la transizione digitale dei registri dello stato civile aderendo all'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (ANSC). 🔗 Leggi su Lanazione.it

