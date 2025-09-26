A Spilimbergo la mostra sulle sculture ultime di Ado Furlan

Pordenonetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’anteprima sul Noncello, entra nel vivo e si sposta nella Città del Mosaico il progetto espositivo 1905-2025 Ado Furlan scultore tra Pordenone e Spilimbergo pensato, a 120 anni dalla sua nascita, per approfondire la figura e l’attività dello scultore che ha segnato il Novecento friulano, ma. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: spilimbergo - mostra

