A Spilimbergo la mostra sulle sculture ultime di Ado Furlan
Dopo l’anteprima sul Noncello, entra nel vivo e si sposta nella Città del Mosaico il progetto espositivo 1905-2025 Ado Furlan scultore tra Pordenone e Spilimbergo pensato, a 120 anni dalla sua nascita, per approfondire la figura e l’attività dello scultore che ha segnato il Novecento friulano, ma. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: spilimbergo - mostra
1905-2025 Ado Furlan a Spilimbergo - Le sculture ultime Dal 27 settembre al 16 novembre, la mostra permetterà di ammirare le opere alle quali lo scultore stava lavorando prima di morire Dopo l’anteprima sul Noncello, entra nel vivo e si sposta nella Città del - facebook.com Vai su Facebook
Ado Furlan, a Spilimbergo la mostra “Le sculture ultime” per i 120 anni dalla nascita - A Spilimbergo dal 27 settembre la mostra “Le sculture ultime” di Ado Furlan, cuore delle celebrazioni per i 120 anni dalla nascita. nordest24.it scrive
Arte: tre mostre in Fvg per 120 anni di Ado Furlan - A 120 anni dalla nascita e a 20 dal centenario, la figura di Ado Furlan - Come scrive ansa.it