A scuola con Castracani al via un concorso per scoprire la storia di Lucca
Lucca, 26 settembre 2025 - Un tuffo nel passato tra divertimento, creatività e memoria storica. È questo lo spirito del concorso “Castruccio Castracani”, presentato ieri mattina nella suggestiva cornice della Casermetta San Donato, nella sala conferenze del Museo della Zecca di Lucca. L’iniziativa, dedicata alle classi seconde delle scuole medie del territorio provinciale, nasce per far conoscere alle nuove generazioni la figura del grande condottiero lucchese e celebrare i 700 anni dalla storica battaglia di Altopascio, in cui Castruccio fu protagonista assoluto. Alla presentazione erano presenti Edoardo Puccetti dell’associazione Il Sogno di Costantino, Silvia Granucci dell'ufficio scolastico territoriale, il consigliere comunale Lorenzo Del Barga e A lessandro Colombin i, presidente della fondazione Antica Zecca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scuola - castracani
#dalterritorio #eventi #storia Comune di Calenzano | A settecento anni dall’arrivo di Castruccio Castracani alle porte del borgo, torna la rievocazione storica “ ”, ` , - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, via al concorso per funzionari e area elevata qualificazione/ Il bando: requisiti e come fare domanda - Scuola, via al bando di concorso per l'area funzionari e ad elevata qualificazione, 1435 nuovi posti in tutta Italia: come partecipare Scuola, aperto il concorso nazionale per 1435 posti da funzionari ... Riporta ilsussidiario.net
Scuola: via al maxi-concorso docenti per 19mila posti/ Come partecipare, scadenza e modalità della prova - concorso PNRR per docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria: in palio più di 19mila cattedre. Scrive ilsussidiario.net