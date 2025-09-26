A Sanremo mi dissero ‘Sei una bella nasona’ | Jessica Morlacchi ‘giustifica’ il suo intervento chirurgico La madre scherza | Io mi sono fatta solo la piega
Nel pomeriggio di Rai1 di giovedì 25 settembre, Caterina Balivo ha dato spazio al tema, a volte scottante, del ricorso alla chirurgia estetica da parte dei Vip. La puntata di La Volta Buona ha trattato il tema dei famosi 'ritocchini' con un ospite che ha sempre ammesso di averne fatto uso. L'ospite in studio era Jessica Morlacchi, che ha ripercorso la sua esperienza con la chirurgia estetica, spiegandone le motivazioni e le conseguenze che ha affrontato. " Mi piaccio, quindi non devo fare nessun altro intervento ", ha dichiarato la cantante, ricordando il percorso iniziato nel 2021 con un'operazione al naso.
"A Sanremo mi dissero 'Sei una bella nasona'": Jessica Morlacchi 'giustifica' il suo intervento chirurgico. La madre scherza: "Io mi sono fatta solo la piega" - La cantante ha raccontato a La Volta Buona il percorso con la chirurgia estetica: "Il primo intervento non è andato come speravo"
