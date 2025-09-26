A Salerno e provincia chiuse 22 attività per gravi carenze igieniche durante l'estate Sequestrati 800 chili di cibo

Durante l'estate 2025, i carabinieri del Nas di Salerno hanno controllato a tappeto le attività commerciali del territorio, riscontrando numerose carenze igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

