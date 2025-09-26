A Rosario Bianco il Premio San Gennaro World 2025

Un anno d’oro per l’Espresso napoletano che, mentre celebra il proprio 25esimo anniversario, accoglie con orgoglio il Premio San Gennaro World 2025 conferito al patron della rivista Rosario Bianco. Rosario Bianco, docente universitario, fondatore della casa editrice Rogiosi Editore, socio fondatore dell’associazione Liber@Arte impegnata nella diffusione e nella promozione del libro e della lettura, direttore . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

