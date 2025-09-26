A Roma sono stati allontanati 100 parcheggiatori abusivi dall' inizio dell' anno

Quando vengono avvistati diventano l'incubo degli automobilisti che temono di vedere la propria vettura danneggiata qualora non dovessero piegarsi a pagare una tangente. Dallinizio del 2025, sono stati allontanati da Roma circa 100 parcheggiatori abusivi.

500 zone dall'inizio del 2025, concentrandosi soprattutto in centro e nelle aree della movida

