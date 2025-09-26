A Roma sono stati allontanati 100 parcheggiatori abusivi dall' inizio dell' anno

Quando vengono avvistati diventano l’incubo degli automobilisti che temono di vedere la propria vettura danneggiata qualora non dovessero piegarsi a pagare una tangente. Dall’inizio del 2025, sono stati allontanati da Roma circa 100 parcheggiatori abusivi.I parcheggiatori abusivi a RomaVogliono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - sono

Dall’Ara, stallo senza fine. A che punto sono i nuovi stadi: dalla Roma fino alle due milanesi. E all’estero cambiare è possibile

Incidente a un distributore di benzina: esplosione a Roma, il boato sentito fino al centro. «Ci sono alcuni feriti»

Esplosione in un distributore a Roma Est: ci sono feriti

Vasta operazione antidroga dei Carabinieri a Roma: sono 17 le persone arrestate per spaccio nel corso di diversi blitz che hanno interessato vari quartieri della Capitale – Quarticciolo, San Paolo, Garbatella, Città Giardino, EUR, Termini e Trastevere. Sequest - facebook.com Vai su Facebook

Vasta operazione antidroga dei Carabinieri a Roma: sono 17 le persone arrestate per spaccio nel corso di diversi blitz che hanno interessato vari quartieri della Capitale – Quarticciolo, San Paolo, Garbatella, Città Giardino, EUR, Termini e Trastevere. Sequest - X Vai su X

A Roma sono stati allontanati 100 parcheggiatori abusivi dall'inizio dell'anno - 500 zone dall'inizio del 2025, concentrandosi soprattutto in centro e nelle aree della movida ... Segnala romatoday.it

Paura a Roma, finti parenti si presentano in una scuola d’infanzia a Montesacro per prelevare un bimbo. Vengono respinti e si allontanano - La loro identità ha fatto insospettire la coordinatrice del plesso che ha verificato le deleghe al ritiro del minore dove la coppia non figurava. Si legge su msn.com