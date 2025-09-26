A Roma dentro la prima scuola occupata per Gaza | Barricate contro il genocidio
Determinati, organizzati ma soprattutto convinti “di stare dalla parte giusta”, dalla parte di Gaza. L’istituto Cine e Tv Rossellini di Roma è occupato da due giorni. La prima (e per ora unica) occupazione scolastica a sostegno del popolo palestinese è arrivata immediatamente dopo l’attacco dei droni agli equipaggi della Flotilla. Una occupazione nata senza troppi ragionamenti ma che ha visto subito l’adesione esplicita di moltissimi studenti e quella meno esplicita di tanti professori. “ Oggi si occupa ”, è il messaggio circolato alle 6 del mattino sulle chat del collettivo Rossellini e subito diffuso tra gli studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: roma - prima
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Tre colpi prima del ritiro: la Roma alza la voce
Prima la puzza di gas, quindi le esplosioni. Il disastro presso un distributore di carburanti. Almeno tre gli ustionati gravi. L’incidente nel quartiere Villa De Sanctis di Roma
DOMENICA 28 SETTEMBRE - BORGHETTO SAN CARLO - ROMA PRIMA EDIZIONE DELLA FESTA DEL PARCO DI VEIO - INGRESSO GRATUITO Il Parco di Veio inaugura la sua prima Festa, in programma domenica 28 settembre 2025, presso il suggestivo - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma vince alla prima di #EuropaLeague ma #Gasperini non è del tutto soddisfatto: "Prestazione di livello, ma abbiamo qualche problema nei finali" - X Vai su X
A Roma dentro la prima scuola occupata per Gaza: "Barricate contro il genocidio" - (LaPresse) Determinati, organizzati ma soprattutto convinti “di stare dalla parte giusta”, dalla parte di Gaza. Segnala stream24.ilsole24ore.com
Scuole occupate a Roma, parte la protesta proPal: «Bloccheremo tutto» - Dopo la manifestazione di lunedì 22 settembre culminata, a Roma, con l’occupazione simbolica ... Scrive ilmessaggero.it