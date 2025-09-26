A Roma dentro la prima scuola occupata per Gaza | Barricate contro il genocidio

Determinati, organizzati ma soprattutto convinti “di stare dalla parte giusta”, dalla parte di Gaza. L’istituto Cine e Tv Rossellini di Roma è occupato da due giorni. La prima (e per ora unica) occupazione scolastica a sostegno del popolo palestinese è arrivata immediatamente dopo l’attacco dei droni agli equipaggi della Flotilla. Una occupazione nata senza troppi ragionamenti ma che ha visto subito l’adesione esplicita di moltissimi studenti e quella meno esplicita di tanti professori. “ Oggi si occupa ”, è il messaggio circolato alle 6 del mattino sulle chat del collettivo Rossellini e subito diffuso tra gli studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

