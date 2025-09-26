A Roma dentro la prima scuola occupata per Gaza | Barricate contro il genocidio

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Determinati, organizzati ma soprattutto convinti “di stare dalla parte giusta”, dalla parte di Gaza. L’istituto Cine e Tv Rossellini di Roma è occupato da due giorni. La prima (e per ora unica) occupazione scolastica a sostegno del popolo palestinese è arrivata immediatamente dopo l’attacco dei droni agli equipaggi della Flotilla. Una occupazione nata senza troppi ragionamenti ma che ha visto subito l’adesione esplicita di moltissimi studenti e quella meno esplicita di tanti professori. “ Oggi si occupa ”, è il messaggio circolato alle 6 del mattino sulle chat del collettivo Rossellini e subito diffuso tra gli studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

a roma dentro la prima scuola occupata per gaza barricate contro il genocidio

© Lapresse.it - A Roma dentro la prima scuola occupata per Gaza: "Barricate contro il genocidio"

In questa notizia si parla di: roma - prima

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Tre colpi prima del ritiro: la Roma alza la voce

Prima la puzza di gas, quindi le esplosioni. Il disastro presso un distributore di carburanti. Almeno tre gli ustionati gravi. L’incidente nel quartiere Villa De Sanctis di Roma

A Roma dentro la prima scuola occupata per Gaza: "Barricate contro il genocidio" - (LaPresse) Determinati, organizzati ma soprattutto convinti “di stare dalla parte giusta”, dalla parte di Gaza. Segnala stream24.ilsole24ore.com

roma dentro prima scuolaScuole occupate a Roma, parte la protesta proPal: «Bloccheremo tutto» - Dopo la manifestazione di lunedì 22 settembre culminata, a Roma, con l’occupazione simbolica ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Dentro Prima Scuola