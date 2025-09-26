A Quarto incontri testimonianze e musica per la pace in Palestina
La Parrocchia Gesù Divino Maestro ospiterà domenica 27 settembre 2025 un appuntamento dedicato al dramma di Gaza e al diritto alla libertà e alla vita del popolo palestinese. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e la Comunità Palestinese di Napoli, vuole unire riflessione, testimonianze e cultura per accendere i . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
