A pranzo con i famigliari esce dal ristorante per andare a prendere l'auto e scompare nel nulla

È uscito dal ristorante in cui aveva pranzato con i famigliari per andare a prendere l'auto ed è sparito nel nulla. A Calcata i soccorritori cercano un 83enne disperso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Pranzo della Domenica non è soltanto una tradizione, ma un rito che unisce famiglie, territori e comunità. Un evento simbolico per celebrare l’anima della Cucina Italiana, candidata a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Un’occasione per valorizz - facebook.com Vai su Facebook

