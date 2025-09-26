A pochi km da Dubai un incredibile progetto residenziale di lusso

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può convivere la natura incontaminata con palazzi avveniristici? Se si tratta degli Emirati Arabi e di Ras Al Khaimah, sì. Rak, come viene comunemente chiamato, dista appena 45 minuti di auto dall’aeroporto di Dubai ma sembra di arrivare in un luogo lontano anni luce dalla città e i suoi palazzi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pochi - dubai

pochi km dubai incredibileA pochi km da Dubai un incredibile progetto residenziale di lusso - Gli Emirati Arabi vogliono stupire con edifici residenziali extra lusso e dopo Dubai hanno deciso di puntare su Ras Al Khaimah ... Riporta today.it

Le Ferrari abbandonate a Dubai finiscono all’asta per pochi euro: ma non è sempre un affare - Pochi chilometri fuori da Dubai ci si può imbattere in una incredibile distesa di migliaia di supercar di lusso abbandonate. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pochi Km Dubai Incredibile