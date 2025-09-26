A Palmi l’Open Day di IbicoLab apre il nuovo anno musicale

Reggiotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione musicale no profit IbicoLab accoglierà, sabato 27 settembre, dalle ore 16 alle 20, la città al piazzale Ibico (ex consultorio) per presentare i corsi musicali 2025-2026. L’evento si svolgerà presso il Centro Giovanni Paolo II della Parrocchia Maria SS.ma del Rosario di piazzale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palmi - open

Palmi, IbicoLab in scena: due serate di musica e condivisione - Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo riporta inquietonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Palmi L8217open Day Ibicolab