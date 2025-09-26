A Palmi l’Open Day di IbicoLab apre il nuovo anno musicale
L’associazione musicale no profit IbicoLab accoglierà, sabato 27 settembre, dalle ore 16 alle 20, la città al piazzale Ibico (ex consultorio) per presentare i corsi musicali 2025-2026. L’evento si svolgerà presso il Centro Giovanni Paolo II della Parrocchia Maria SS.ma del Rosario di piazzale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: palmi - open
"Parlo inglese? Beh... Solo cantando Ed Sheeran sotto la doccia." È ora di cambiare! Iscriviti ai corsi British Institutes Palmi,GT,Nic.,Taurianova e inizia a parlare davvero! Con insegnanti madrelingua e bilingue certificati e specializzati, lezioni flessibili e - facebook.com Vai su Facebook
Palmi, IbicoLab in scena: due serate di musica e condivisione - Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo riporta inquietonotizie.it