A Omegna week end di festa e birra con il Cusio Oktoberfest

Dal 26 al 28 settembre a Omegna arriva il Cusio Oktoberfet: tre giorni dedicati alla birra e ai sapori bavaresi.L'appuntamento è nell'area dei giardini pubblici in piazza Martiri della Libertà. L'evento è organizzata da Pro Loco e BlackBeard Bard.Il programma prevede tre giorni di festa tra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it