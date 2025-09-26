A Omegna week end di festa e birra con il Cusio Oktoberfest
Dal 26 al 28 settembre a Omegna arriva il Cusio Oktoberfet: tre giorni dedicati alla birra e ai sapori bavaresi.L'appuntamento è nell'area dei giardini pubblici in piazza Martiri della Libertà. L'evento è organizzata da Pro Loco e BlackBeard Bard.Il programma prevede tre giorni di festa tra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: omegna - week
Sport e lago: tre regate nel week end tra Orta e Omegna
U17 Eccellenza – Fulgor Omegna al Trofeo Pavoni di Milano Un weekend impegnativo e formativo per i nostri ragazzi Under17, invitati al prestigioso Torneo Pavoni organizzato dalla storica Social Osa Milano, insieme ad Aurora Desio e Urania Milano. Due p - facebook.com Vai su Facebook
Un weekend sul territorio. A #Vogogna, dove insieme a Comune di Vogogna - Info Vogogna Distretto Turistico dei Laghi Maggiore, d'Orta, di Mergozzo e Valli Ossola e Parco Nazionale Val Grande abbiamo inaugurato il nuovo infopoint turistico. A #Omegna, p - X Vai su X
A Omegna week end di festa (e birra) con il Cusio Oktoberfest - Dal 26 al 28 settembre a Omegna arriva il Cusio Oktoberfet: tre giorni dedicati alla birra e ai sapori bavaresi. Secondo novaratoday.it
Omegna brilla con la Festa di San Vito, 40mila in due domeniche - Gran finale per la 121/a edizione della Festa di San Vito a Omegna, sul lago d'Orta con un numero complessivo di 40mila visitatori nelle due domeniche 24 agosto e 1° settembre per gli spettacoli di ... Segnala ansa.it