A Napoli la prima mostra di Dasa Arte contro il degrado

L’arte come risposta al degrado urbano. È questa la mission di AreaLab35, lo spazio creativo fondato da Fabrizio Scomparin e Stefano Nasti al Centro Direzionale di Napoli che ospita – dal 27 settembre al 10 ottobre – la prima mostra personale del pittore contemporaneo Dario Saetta, in arte DASA. (AreaLab35 – Via Giovanni Porzio 4, . 🔗 Leggi su 2anews.it

