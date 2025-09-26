A Muriaglio tornano gli incontri letterari con Territori d' autore

Torna in frazione Muriaglio di Castellamonte la fortunata serie di appuntamenti letterari dal titolo “Territori d’autore”. La rassegna, organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia, prevedere tre incontri pomeridiani con ingresso gratuito che si terranno alle 17.30 presso i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

