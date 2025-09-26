A Montefiascone Halloween ha preso il via con un mese di anticipo
Parlare di Halloween a fine settembre è forse un po’ presto per quel che riguarda gli Stati Uniti, figuriamoci per la Tuscia. Eppure a Montefiascone la festa che si celebra nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre sembra essere già entrata nel vivo. La pagina Facebook “Tuscialove” ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: montefiascone - halloween
