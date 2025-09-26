A Minori un antico pastificio mantiene in vita la tradizione degli ‘ndunderi

Marco Della Pietra li impasta ancora a mano come secoli fa, tra ricotta, farina e memoria collettiva, trasformando una tradizione romana in un piatto cult della Costiera Amalfitana. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

