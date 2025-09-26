A Milano domiciliari per due liceali arrestati negli scontri post-corteo Gaza Il GIP | Contesto di violenza crescente
Il Tribunale per i minorenni di Milano ha convalidato gli arresti di due studenti liceali di 17 anni, un ragazzo e una ragazza, coinvolti negli scontri del 22 settembre presso la stazione Centrale dopo il corteo di solidarietà per Gaza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: milano - domiciliari
Inchiesta Salva Milano, chiesti domiciliari per assessore Tancredi. Eccolo uscire da Palazzo Marino – Il video
Milano, chiesti gli arresti domiciliari per l’assessore Tancredi e l’immobiliarista Catella
Terremoto a Milano: corruzione, chiesti i domiciliari per l’assessore Tancredi
Disordini in Centrale, il gip sui minori ai domiciliari senza scuola: “Anche loro negli scontri” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/minori_domiciliari_senza_scuola_gip_fatti_gravi-424872672/?ref=twhl… - X Vai su X
la Repubblica. . Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. Lo scrive sui social Giuseppe Cruciani. "Libero!!!", scrive il giornalista. Che aggiunge: "Da ieri alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi. Al momento non si può allontanare da Milano. - facebook.com Vai su Facebook
Milano, ai domiciliari senza scuola. È accanimento sui minori? - Dopo gli scontri alla stazione Centrale di Milano a margine del corteo per Gaza, quattro giovani sono stati fermati con l’accusa di resistenza aggravata. Secondo vita.it
Assalto alla Centrale di Milano, i liceali vanno ai domiciliari. Protesta l'avvocato: «Non farli andare a scuola è diseducativo» - Indagini in corso per identificare altri responsabili dei disordini: lente sul centro sociale «Lambretta» e sulle manifes ... Segnala milano.corriere.it