A Milano domiciliari per due liceali arrestati negli scontri post-corteo Gaza Il GIP | Contesto di violenza crescente

Orizzontescuola.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale per i minorenni di Milano ha convalidato gli arresti di due studenti liceali di 17 anni, un ragazzo e una ragazza, coinvolti negli scontri del 22 settembre presso la stazione Centrale dopo il corteo di solidarietà per Gaza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - domiciliari

Inchiesta Salva Milano, chiesti domiciliari per assessore Tancredi. Eccolo uscire da Palazzo Marino – Il video

Milano, chiesti gli arresti domiciliari per l’assessore Tancredi e l’immobiliarista Catella

Terremoto a Milano: corruzione, chiesti i domiciliari per l’assessore Tancredi

milano domiciliari due licealiMilano, ai domiciliari senza scuola. È accanimento sui minori? - Dopo gli scontri alla stazione Centrale di Milano a margine del corteo per Gaza, quattro giovani sono stati fermati con l’accusa di resistenza aggravata. Secondo vita.it

milano domiciliari due licealiAssalto alla Centrale di Milano, i liceali vanno ai domiciliari. Protesta l'avvocato: «Non farli andare a scuola è diseducativo» - Indagini in corso per identificare altri responsabili dei disordini: lente sul centro sociale «Lambretta» e sulle manifes ... Segnala milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Domiciliari Due Liceali