A Manfredonia la quarta edizione del ‘Motosurf World Championship’

Foggiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Porto Turistico di Manfredonia accoglierà la quarta edizione del ‘Motosurf World Championship’ in programma dal 3 al 5 ottobre prossimi. Dopo tre edizioni ospitate a Rodi Garganico, il Motosurf World Championship 2025 si sposta in una location ancora più prestigiosa e strategica: la Marina del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: manfredonia - quarta

manfredonia quarta edizione 8216motosurfNel Porto di Manfredonia il Motosurf World Championship - Il Porto Turistico di Manfredonia (Foggia) accoglie la quarta edizione del Motosurf World Championship, evento sportivo internazionale, in programma dal 3 al 5 ottobre prossimi. Da msn.com

