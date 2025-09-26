A Manfredonia la quarta edizione del ‘Motosurf World Championship’
Il Porto Turistico di Manfredonia accoglierà la quarta edizione del ‘Motosurf World Championship’ in programma dal 3 al 5 ottobre prossimi. Dopo tre edizioni ospitate a Rodi Garganico, il Motosurf World Championship 2025 si sposta in una location ancora più prestigiosa e strategica: la Marina del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
