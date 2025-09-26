A Malpensa la mobilitazione per Gaza e la Global Sumud Flottilla siamo pronti a bloccare di nuovo tutto Alle 18 presidio a Linate
Malpensa (Varese), 26 settembre 2025 – Alcune decine di manifestanti stanno parecipando al presidio organizzato da Cub e Usb alla porta 1 del terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa a sostegno del popolo paestinese e in difesa dei salari. L'iniziativa si inquadra nello giornata di sciopero del settore aereo. Come preannunciato, i manifestanti si sono dati appuntamento alle 10. "Manifestiamo per i diritti dei lavoratori per chiedere lo sblocco degli stipendi a fronte di un esponenziale aumento dei carichi di lavoro", spiega Silvio Pistoia portavoce Usb. Guerriglia per Gaza a Milano "La nostra protesta per il genocidio” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sciopero a Malpensa contro l’invio di armi in Israele: mobilitazione dei lavoratori aeroportuali
