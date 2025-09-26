A Maccarese le riprese della serie Nord Sud Ovest Est la serie tv che omaggia gli 883

Fiumicino, 26 settembre 2025 — Oggi Maccarese fa da set alla serie TV “ Nord Sud Ovest Est ” e il Comune dispone una disciplina di traffico provvisoria dalle 10:00 alle 18:00 per consentire le riprese in sicurezza. L’ordinanza dirigenziale stabilisce divieti di transito e obblighi di svolta su alcune strade della località. Le strade interessate. Divieto di transito (residenti esclusi) su: Via dell’Olivetello, tratto tra Viale di Porto (esclusa) e Via di Campo Salino; Via di Campo Salino, tratto tra Via dell’Olivetello e Via della Trigolana. Obblighi di manovra: Obbligo di svolta a destra in Via di Campo Salino per chi arriva da Via della Trigolana con provenienza Via della Muratella; Obbligo di svolta a sinistra su Via della Trigolana per chi percorre Via di Campo Salino provenendo da Viale Castel San Giorgio; Obbligo di proseguire dritto su Viale di Porto all’intersezione con Via dell’Olivetello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

