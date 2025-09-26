A lezione per imparare a relazionarsi con i detenuti

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il carcere oggi è un luogo dove la pena corporale diviene anche pena dell’anima, non riconosce la dignità della persona. In questo la Società di San Vincenzo De Paoli cerca di insinuarsi con la finalità proprio di riconoscere e mettere al centro la persona". Parole queste di Antonella Caldart, Responsabile del Settore carcere e devianza della San Vincenzo De Paoli in occasione della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo del Popolo per presentare il corso di formazione: "Essere presenza nel mondo del carcere". Otto incontri che si terranno di sabato mattina, dal prossimo 11 ottobre al 6 dicembre, ad Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e potranno essere seguiti in presenza e on line. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a lezione per imparare a relazionarsi con i detenuti

© Ilrestodelcarlino.it - A lezione per imparare a relazionarsi con i detenuti

In questa notizia si parla di: lezione - imparare

La lezione ucraina che l’Occidente si ostina a non imparare

Da Stephen King a Squid Game: la struggente lezione che il reboot deve imparare

La sinistra paga i dazi ai pregiudizi da cortile - Anziché preoccuparsi per i posti di lavoro italiani, oggi più a rischio di ieri, la sinistra sui dazi processa von der Leyen (spacciata per un fenomeno finché brandiva il capriccio verde) e la premier ... Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Lezione Imparare Relazionarsi Detenuti