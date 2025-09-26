A Lariofiere arriva Mantra la fiera del benessere e del mondo olistico

Quicomo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo format per un viaggio affascinante nel benessere e nella spiritualità in chiave orientale. Il Mantra Festival si arricchisce di un nuovo appuntamento speciale: nasce “Mantra Festival – Speciale Oriente”, un evento unico dedicato al mondo del benessere, dell’olistico e delle antiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

