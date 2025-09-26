A Kosmos Oceani perduti | in mostra i giganti marini al tempo dei dinosauri

Pavia, 25 settembre 2025 - Incontri ravvicinati con creature mai viste, faccia a faccia con rettili giganteschi vissuti molto prima di balene e delfini, immersioni nelle foreste subacquee della preistoria. La grande mostra “Oceani perduti. Giganti marini al tempo dei dinosauri”, in programma da sabato 27 al 28 giugno 2026 a Kosmos, museo di Storia naturale dell’Università di Pavia riporterà in vita animali che hanno popolato la Terra tra 285 e 85 milioni di anni fa, per regalare al pubblico un'esperienza interattiva senza pari. Grazie a modelli a grandezza naturale di dimensioni colossali, animazioni e ricostruzioni 3D, i visitatori potranno immergersi nella vita abissale del passato più remoto, comprendendo in modo coinvolgente l’evoluzione dei vertebrati acquatici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

