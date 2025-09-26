A Kosmos Oceani perduti | in mostra i giganti marini al tempo dei dinosauri
Pavia, 25 settembre 2025 - Incontri ravvicinati con creature mai viste, faccia a faccia con rettili giganteschi vissuti molto prima di balene e delfini, immersioni nelle foreste subacquee della preistoria. La grande mostra “Oceani perduti. Giganti marini al tempo dei dinosauri”, in programma da sabato 27 al 28 giugno 2026 a Kosmos, museo di Storia naturale dell’Università di Pavia riporterà in vita animali che hanno popolato la Terra tra 285 e 85 milioni di anni fa, per regalare al pubblico un'esperienza interattiva senza pari. Grazie a modelli a grandezza naturale di dimensioni colossali, animazioni e ricostruzioni 3D, i visitatori potranno immergersi nella vita abissale del passato più remoto, comprendendo in modo coinvolgente l’evoluzione dei vertebrati acquatici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: kosmos - oceani
Dal 27/09 fino al 28/06/2026, presso Kosmos @MuseoStoriaNat #unipv, sarà visitabile la mostra "Oceani perduti. Giganti marini al tempo dei dinosauri" che riporterà in vita animali che hanno popolato la Terra tra 285 e 66 milioni di anni fahttps://unipv.news/ - X Vai su X
Da sabato 27 settembre 2025 fino al 28 giugno 2026, presso Kosmos - Museo di storia naturale dell'Università di Pavia, sarà visitabile la mostra "Oceani perduti. Giganti marini al tempo dei dinosauri". L'esposizione - realizzata da PaleoAquarium - riporterà - facebook.com Vai su Facebook
A Kosmos "Oceani perduti": in mostra i giganti marini al tempo dei dinosauri - L’esposizione in programma da sabato 27 settembre al 28 giugno 2026 al museo di Storia naturale dell’Università di Pavia riporterà in vita animali che hanno popolato la Terra tra 285 e 85 milioni di a ... Segnala ilgiorno.it
Rettili scomparsi 85 milioni di anni fa, balene, creature mai viste: apre a Kosmos “Oceani perduti” - Venerdì l’inaugurazione della grande mostra a Pavia: «Questi giganti ci spiegano cosa è successo sulla Terra» ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive