Il Times dedica un articolo a Harry Kane e l’ “arte del rigore”, nonostante proprio un penalty stava costando la carriera dell’attaccante del Bayern Monaco. Il centravanti inglese, inoltre, sogna di iniziare a giocare a football americano quando terminerà la sua carriera da calciatore. Un rigore stava costando la carriera di Kane: oggi ha trasformato il penalty in un momento interessante e raffinato del match. Il quotidiano scrive: Mangia bene, dormi bene, espelli regolarmente. Due anni e nove mesi fa, Harry Kane ha sbagliato il tiro più importante della sua carriera finora: dal dischetto del rigore, all’84esimo del quarto di finale della Coppa del Mondo contro la Francia, con l’Inghilterra in vantaggio 2-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Kane un rigore stava costando la carriera, oggi lo ha trasformato in un momento interessante e raffinato del match