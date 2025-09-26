A fuoco la friggitrice del ristorante canna fumaria intaccata | rogo spento
A fuoco la friggitrice di un locale stasera, verso le 19 di sabato 26 settembre, quando a complicare la serata poco prima dell'ora della cena al ristorante, è stato il rogo in cucina divampato dalla friggitrice in fiamme sul piano di lavoro, che ha poi intaccato la canna fumaria rendendo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: fuoco - friggitrice
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, erano le 14.30 circa, nel giardino di un condominio a Laives in via Andreas Hofer. All’interno di una casetta in legno, ha preso fuoco una friggitrice: la proprietaria ha cercato di spegnere il rogo con dell’acqua e l - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, incendio a una canna fumaria di un ristorante - 30 in Borgo San Jacopo, per l’incendio di una canna fumaria di un ristorante. Segnala 055firenze.it
Ascoli, incendio del ristorante partito dalla canna fumaria - I vigili del fuoco di Ascoli stanno intervenendo per spegnere un incendio legato a una canna fumaria, andata fuoco al ristorante Taverna di Cecco vicino al ponte di Porta Maggiore. Si legge su corriereadriatico.it