A Firenze prende vita la Parigi di fine Ottocento con la mostra Toulouse-Lautrec

Parigi, fine Ottocento. È l’epoca della spensieratezza e del progresso, dell’arte che invade i boulevard, dei caffè frequentati da pittori, scrittori e ballerine, delle prime luci elettriche e della nascita della società di massa. In questo fermento culturale nasce e si afferma Henri de. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it