A Firenze prende vita la Parigi di fine Ottocento con la mostra Toulouse-Lautrec
Parigi, fine Ottocento. È l’epoca della spensieratezza e del progresso, dell’arte che invade i boulevard, dei caffè frequentati da pittori, scrittori e ballerine, delle prime luci elettriche e della nascita della società di massa. In questo fermento culturale nasce e si afferma Henri de. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: firenze - prende
Firenze: prende a schiaffi una donna e le ruba la borsa. 26enne arrestato alle Cascine
Binari in posa a Firenze. La tramvia prende forma. Si parte da viale Giannotti
Genius Loci. Alla scoperta di Santa Croce Un’esperienza unica di dialogo tra storia, spiritualità, memoria e contemporaneità, che prende vita in uno dei luoghi più straordinari di Firenze: il complesso monumentale di Santa Croce. Dal 24 al 28 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Toulouse Lautrec e la Parigi della Belle Epoque a Firenze - La Parigi della Belle Epoque al museo dell'Innocenti di Firenze con una mostra dedicata al pittore e illustratore Henri de Toulouse Lautrec in programma da domani al 22 febbraio. Si legge su msn.com