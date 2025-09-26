A Firenze prende vita la Parigi di fine Ottocento con la mostra Toulouse-Lautrec

Parigi, fine Ottocento. È l’epoca della spensieratezza e del progresso, dell’arte che invade i boulevard, dei caffè frequentati da pittori, scrittori e ballerine, delle prime luci elettriche e della nascita della società di massa. In questo fermento culturale nasce e si afferma Henri de. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Toulouse Lautrec e la Parigi della Belle Epoque a Firenze - La Parigi della Belle Epoque al museo dell'Innocenti di Firenze con una mostra dedicata al pittore e illustratore Henri de Toulouse Lautrec in programma da domani al 22 febbraio.

