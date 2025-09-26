A Firenze Lucy Festival tra teatro e tecnologia
Firenze, 26 settembre 2025 – Come risponde il pubblico a un lavoro teatrale non del tutto umano? La creatività di un robot è paragonabile a quella di un autore in carne e ossa? E in che modo i dispositivi tecnologici che ci circondano possono diventare strumenti di espressione artistica? Sono queste alcune delle domande al centro di "Lucy Festival. Linguaggi della scena technologically oriented", il progetto multidisciplinare che indaga il futuro del teatro tra tecnologia e innovazione, da domani all'1 ottobre al Teatro Cantiere Florida di Firenze e in altri spazi della città. Un'edizione zero a cura della compagnia bolognese Sblocco5 e di Elsinor Centro di produzione teatrale, con la direzione artistica di Ivonne Capece e Micol Vighi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - lucy
Lucy Festival, a Firenze l’edizione zero per pensare il futuro a partire dal palcoscenico
Se siete a Firenze a fine mese venite a salutarmi. Lucy Festival sbarca a Teatro Cantiere Florida con una preview: 2 mie performance, video, talk e workshop per parlare di nuove tecnologie per la scena. È una gioia portare una pillola di questo progetto nel pi - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, Lucy Festival: pensare il futuro a partire dal palcoscenico - La creatività di un robot è paragonabile a quella di un autore in carne e ossa? Come scrive 055firenze.it
Lucy Festival a Firenze per immaginare il futuro attraverso il teatro, la scienza e le arti performative - Dal 26 settembre al 1 ottobre al Teatro Cantiere Florida e in altri spazi della città sei giorni di eventi tra spettacoli, laboratori, talk ... intoscana.it scrive