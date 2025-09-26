A Firenze Lucy Festival tra teatro e tecnologia

Firenze, 26 settembre 2025 – Come risponde il pubblico a un lavoro teatrale non del tutto umano? La creatività di un robot è paragonabile a quella di un autore in carne e ossa? E in che modo i dispositivi tecnologici che ci circondano possono diventare strumenti di espressione artistica? Sono queste alcune delle domande al centro di "Lucy Festival. Linguaggi della scena technologically oriented", il progetto multidisciplinare che indaga il futuro del teatro tra tecnologia e innovazione, da domani all'1 ottobre al Teatro Cantiere Florida di Firenze e in altri spazi della città. Un'edizione zero a cura della compagnia bolognese Sblocco5 e di Elsinor Centro di produzione teatrale, con la direzione artistica di Ivonne Capece e Micol Vighi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

