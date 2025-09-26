a firenze anatomia del conflitto con 11 appuntamenti

Firenze, 26 settembre 2025 - Si intitola Anatomia del conflitto, il progetto della Compagnia Teatrale Krypton i deato da Fulvio Cauteruccio per l'Autunno Fiorentino 2025 che affronta il tema della guerra coinvolgendo luoghi significativi per la vita culturale di prossimità nei cinque quartieri di Firenze. In programma 11 appuntamenti di musica, teatro, performance immersive, letture per bambini e laboratori inclusivi e aperti a tutti, dall'1 ottobre al 26 novembre. Massimo Zamboni, cantautore, già chitarrista di Cccp e Csi, e scrittore, inaugura la rassegna con L'eco di uno sparo, reading-concerto l'1ottobre al Teatro Affratellamento alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

