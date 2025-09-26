A Eurovision 2026 non si può far finta di nulla su Gaza Cinque reti europee hanno già deciso di non partecipare | le parole di Natale Cda Rai

Tre membri del Consiglio di amministrazione della Rai, Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale, chiedono che l’Italia non partecipi all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna nel maggio 2026, se tra i concorrenti ci sarà anche Israele. L’iniziativa arriva dopo che le emittenti pubbliche di cinque paesi europei, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda, Slovenia e Spagna, hanno già annunciato che non prenderanno parte al contest se Israele sarà in gara. A spiegare le ragioni della proposta è Roberto Natale, intervenuto a Battitori liberi, su Radio Cusano Campus. “L’Eurovision Song Contest – spiega – è una popolarissima manifestazione musicale che si svolge ogni anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

