A due passi dal parco giochi cantiere aperto e pieno di rischi per i bambini

Trentotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cantiere non recintato, a pochi passi da un parco pubblico della bassa Valsugana, aveva creato preoccupazione tra i residenti, soprattutto per la vicinanza alla scuola e per l’afflusso quotidiano di bambini. La segnalazione di un cittadino ha dato il via a un controllo congiunto tra i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

