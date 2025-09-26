A Collecchio presentato alle insegnanti della provincia di Parma il nuovo programma didattico

Si è svolto oggi a Collecchio (PR) presso la “Scuola del latte”, all’interno dello stabilimento Parmalat, l’Open Day di Parmalat Educational, l’iniziativa che da oltre quindici anni porta nelle scuole italiane percorsi educativi gratuiti dedicati alla corretta alimentazione e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

