A Collecchio presentato alle insegnanti della provincia di Parma il nuovo programma didattico
Si è svolto oggi a Collecchio (PR) presso la “Scuola del latte”, all’interno dello stabilimento Parmalat, l’Open Day di Parmalat Educational, l’iniziativa che da oltre quindici anni porta nelle scuole italiane percorsi educativi gratuiti dedicati alla corretta alimentazione e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: collecchio - presentato
Giuberti Amerio Salumi. Otis McDonald · Long Time. La culatta di maiale nero Giuberti edizione limitata che abbiamo presentato nei giorni scorsi al Bite Fest è oggi prenotabile anche presso la nostra @entrecote_macelleria | Assicuratevi subito uno dei poch - facebook.com Vai su Facebook
Il Parma sfila in passerella nella sua "seconda casa", Collecchio - Le foto - X Vai su X