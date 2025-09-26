A che ora Sinner-Atmane ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming

Il cammino di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino proseguirà contro il qualificato francese Terence Atmane: l’ azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per disputare gli ottavi di finale domani, sabato 27 settembre. Si tratterà del secondo incrocio tra i due: l’unico precedente risale alle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati di quest’anno, nelle quali si impose Sinner per 7-6 (4) 6-2. Il match sarà il terzo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Capital Group Diamond non prima delle ore 9.00 italiane. La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il qualificato transalpino Terence Atmane sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Atmane, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

