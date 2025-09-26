Le qualifiche del Gran Premio di Giappone di MotoGP si disputeranno nel cuore della notte europea tra venerdì 26 e sabato 27 settembre. D’altronde, vi è un marcato fuso orario tra il Vecchio Continente e il Paese del Sol Levante. A proposito, le classi formative andranno in scena all’alba, mentre la Sprint sarà a un’ora decisamente più comoda. Vedremo se il meteo deciderà di metterci lo zampino. Dopotutto, l’arcipelago nipponico è ancora nella cosiddetta stagione dei tifoni, che da queste parti è particolarmente marcata fra agosto e la metà di ottobre. Ciò implica che vi possano essere giornate di pioggia intensa, seguite da altre in cui splende il Sole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Giappone 2025