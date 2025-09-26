A che ora Errani Paolini-Khromacheva Sutjiadi WTA Pechino 2025 | orario tv programma streaming

La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino inizierà domani, sabato 27 settembre, quando le azzurre, accreditate della seconda testa di serie, affronteranno la russa Irina Khromacheva e l’indonesiana Aldila Sutjiadi. Il match sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Court 4 dopo la sfida di singolare tra la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e la numero 29 del seeding, l’ucraina Dayana Yastremska, ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 6.30 italiane. La sfida tra ErraniPaolini e KhromachevaSutjiadi sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD, Sky Sport Uno (dalle 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

