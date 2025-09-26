A Castelluccio dei Sauri si inaugura l' associazione ‘Huma-Noi ci siamo’

Castelluccio dei Sauri si prepara a vivere una giornata dal forte significato comunitario e sociale, che segnerà un momento importante per la vita del paese e delle sue realtà associative. Domenica 28 settembre, alle ore 11:00, presso la Chiesa del Santissimo Salvatore, verrà celebrata una messa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

