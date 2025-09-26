A Castelluccio dei Sauri si inaugura l' associazione ‘Huma-Noi ci siamo’

Castelluccio dei Sauri si prepara a vivere una giornata dal forte significato comunitario e sociale, che segnerà un momento importante per la vita del paese e delle sue realtà associative. Domenica 28 settembre, alle ore 11:00, presso la Chiesa del Santissimo Salvatore, verrà celebrata una messa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: castelluccio - sauri

Castelluccio, al via il 'Sauri Summer 2025'

A Castelluccio dei Sauri la quarta edizione del 'Castlluzz in Reggae Festival'

Assalto alle poste di Castelluccio dei Sauri: danni ingenti, furto con esplosivo fallisce

ProLoco Castelluccio dei Sauri APS. . Festa di Quartiere Castelluccio dei Sauri- Via Parco delle More, Traversa B Venerdì 18 ottobre – Ore 21.00 Risate assicurate con l’ironia travolgente di NDUCCIO, https://www.facebook.com/share/17d6JQFsyg/ os - facebook.com Vai su Facebook

Assalto con esplosivo a un bancomat nel foggiano, ma i ladri scappano a mani vuote. Hanno divelto lo sportello con un rudimentale ordigno lasciando dietro di sé solo ingenti danni all'ufficio postale di Castelluccio dei Sauri - X Vai su X

Castelluccio dei Sauri, tornano le Costellazioni Familiari Sistemiche Evolutive con l’esperta Daniela Poggiolini. - L’associazione Huma – Noi ci siamo continua a portare sul territorio esperienze dedicate al benessere e alla crescita personale. Da mediterranews.org

SUCCESSO Castelluccio dei Sauri: grande successo per il MotorDay 2025 - La sesta edizione ha richiamato centinaia di motociclisti e appassionati da tutta la provincia e dai comuni limitrofi ... Si legge su statoquotidiano.it