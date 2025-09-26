A Bari un murale dedicato a Igor Protti | al via i lavori a cura di Retake

Parte oggi a Bari la realizzazione di un murale dedicato a Igor Protti, storico bomber biancorosso e tra i calciatori più amati della storia del Bari. L’iniziativa è curata da Retake Bari, gruppo di volontari attivi da anni in città con interventi di rigenerazione urbana attraverso arte e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - murale

Bari, inaugurato il murale Core a Core al Santa Maria Hospital

Arte e sanità si intrecciano sulla facciata del Santa Maria Hospital di Bari: ecco il murale 'Core a Core'

Un murale per il Bari Piano Festival, prende forma l'opera dell'artista Nani Chacon

Il premio Paolo Borsellino fa tappa a Bari davanti al murale donato dalla UIL Puglia alla città di Bari in memoria dei giudice ucciso nella strage di via D'Amelio - facebook.com Vai su Facebook

Un murale per Igor Protti: Bari riabbraccia il suo campione nel momento più difficile - L’idea è di Retake ed è un segno di vicinanza per l’ex capocannoniere del Bari, che sta ora lottando contro una malatti ... Scrive msn.com

Igor Protti commosso dai tifosi che portano uno striscione sotto l'ospedale di Pisa: "Senza parole" - È inarrestabile la catena di amore e solidarietà per Igor Protti, amatissimo ex attaccante del Bari. Lo riporta bari.repubblica.it