Ieri a Bari è iniziata la prima edizione di ASCOLTO – Music Communities Festival, in programma fino a domenica 28 settembre. Il festival, nato come evoluzione di Linecheck e promosso da Music Innovation Hub, vuole trasformare la città in un laboratorio sulle comunità musicali contemporanee, esplorandone linguaggi, pratiche artistiche e ruolo culturale. Concerti, dj-set gratuiti, workshop e talk si svolgono in diverse location della città, unendo esperienze locali e internazionali. La giornata inaugurale ha preso il via ieri alle 18 alla Biblioteca De Gemmis con il summit “Bari is listening forward”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Bari c’è un festival che dà voce alle comunità musicali contemporanee

