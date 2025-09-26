A 15 anni dal disastro ambientale Ex raffineria svuotate le cisterne
A quindici anni dallo scempio ambientale partito dalla Lombarda Petroli, svuotate le cisterne da cui la notte del 22 febbraio 2010 vennero sversate nel Lambro almeno 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili. Un passo importante verso la bonifica dell'intera area dell'ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi dichiarata fallita nel 2017 e poi sottoposta alla procedura di liquidazione che, anche a causa di un botta e risposta di ricorsi giudiziari tra la curatela e il Comune di Villasanta, non si è ancora conclusa. Per la bonifica dell'area delle cisterne dell'ex Lombarda Petroli, che avrebbero contenuto ancora 1.
