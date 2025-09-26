800 anni fa nacque il Cantico delle Creature | evento religioso a Quarto per ricordare la poesia di Francesco del 1226
Una lode a Dio, alla vita e alla natura che viene vista in tutta la sua bellezza e complessità. E’ “Il Cantico delle Creature”, conosciuto anche come “Il cantico di Frate sole e Sorella Luna”, la prima poesia scritta in italiano e fu composta nel lontanissimo 1226 da Francesco d’Assisi. Un’opera unica e sempre attuale . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
