730 precompilato in scadenza | come inviare la dichiarazione dei redditi rischi e quando arrivano i rimborsi

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restano pochi giorni per inviare il modello 730 precompilato con la dichiarazione dei redditi 2025 all'Agenzia delle Entrate: la scadenza è martedì 30 settembre. La dichiarazione si può inviare in prima persona, direttamente dal sito dell'Agenzia, oppure tramite un commercialista. Chi non lo fa in tempo rischia una sanzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

