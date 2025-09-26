55°Ruota d' oro – 93° Gran Premio Festa del Perdono arriva la gara internazionale

Arezzo, 26 settembre 2025 – Grande appuntamento con il ciclismo martedì a Terranuova Bracciolini con la 55°Ruota d'oro – 93° Gran Premio Festa del Perdono, gara internazionale, classe 1.2. per Under 23. Gli organizzatori guidati da Roberto Magini ed Ercole Mealli stanno definendo gli ultimi dettagli. Ben 35 squadre al via con 176 iscritti. L'anno scorso vinse il russo Roman Ermakov che in questo 2025 gareggia con la squadra sviluppo della Bahrein dove corre anche il campione italiano di categoria Alessandro Borgo e che è tra gli iscritti. Tra gli attesi protagonisti il campione austriaco Marco Schrettl del Team Tirol KTM Cycling in questa stagione, oltre al titolo nazionale anche della classica di San Vendemiano, poi terzo al Giro del Belvedere e al Palio del Recioto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: ruota - gran

Visto il grande successo...apriamo una nuova data!!! TRAVELDAY - LA RUOTA DELLA FORTUNA - 035.760321 • [email protected] Albino • Via Vittorio Veneto, 32 #cocoislandviaggi #albino #viaggiodigruppo #vacanzealmare #25anniconnoi #25annidiviag - facebook.com Vai su Facebook

Violino d’Oro, foto e segreti di uno dei luoghi più esclusivi di Venezia - Arte, design e la sfavillante storia di Venezia si incontrano in un luogo prestigioso, elegante e tranquillo, a pochi passi da Piazza San Marco. dilei.it scrive