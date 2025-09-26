Di recente, è stato annunciato un accordo milionario per un adattamento cinematografico di Alchemised di SenLinYu, un romanzo romantico fantasy piuttosto particolare. Alchemised è nato come fanfiction di Harry Potter che immagina una relazione tra i personaggi di Hermione Granger e Draco Malfoy, o “Dramione”, come li hanno soprannominati i fan. Dopo aver totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di fanfiction Archive of Our Own e aver spopolato sul #BookTok di TikTok, la storia, ora priva di qualsiasi elemento che violi il copyright, verrà pubblicata come romanzo entro la fine del mese, a cui seguirà un adattamento cinematografico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 5 pellicole partite come fanfiction e diventate film