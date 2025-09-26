45 milioni per inclusione didattica speciale e laboratori | fondi per scuole in ospedale istruzione domiciliare e carceraria
Due decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito definiscono la ripartizione di 45 milioni di euro destinati a rafforzare la didattica nei contesti scolastici più complessi. Le risorse saranno utilizzate per finanziare progetti di inclusione e potenziamento formativo in tre ambiti: scuola in ospedale, istruzione domiciliare e scuola in carcere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
