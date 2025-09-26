31 giornalisti uccisi in Yemen da un raid israeliano è il secondo peggior attacco mortale di sempre alla stampa

26 set 2025

I giornalisti lavoravano per September 26 e Yemen, due giornali vicini ai ribelli Houthi. Per Israele la redazione era un “obiettivo militare” e i giornalisti dei “terroristi”. 🔗 Leggi su Wired.it

31 giornalisti uccisi yemenRaid israeliano in Yemen ha ucciso 31 giornalisti: è il secondo attacco più mortale mai registrato contro la stampa - La denuncia dell'ong: "È schema mortale di Israele, attaccare giornalisti con la motivazione che pubblicano propaganda terroristica" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

31 giornalisti uccisi yemenYemen: ong, 31 reporter uccisi nel raid israeliano a Sana'a il 10/9 - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Secondo laregione.ch

