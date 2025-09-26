31 giornalisti uccisi in Yemen da un raid israeliano è il secondo peggior attacco mortale di sempre alla stampa

I giornalisti lavoravano per September 26 e Yemen, due giornali vicini ai ribelli Houthi. Per Israele la redazione era un “obiettivo militare” e i giornalisti dei “terroristi”. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - 31 giornalisti uccisi in Yemen da un raid israeliano, è il secondo peggior attacco mortale di sempre alla stampa

Al Jazeera:5 giornalisti uccisi in raid

Approvata alla Camera la Giornata nazionale per i giornalisti uccisi: il 3 maggio per ricordare la libertà di stampa

Da Grilz a Ilaria Alpi, via libera della Camera alla Giornata in memoria dei giornalisti uccisi. Meloni: “Ricordiamo il loro prezioso lavoro”

Sandro Ruotolo. . Martedì 23 settembre, ore 15:00, Parlamento europeo – Bruxelles. Parleremo di verità e memoria, ricordando i giornalisti uccisi per raccontare il mondo. Un momento di riflessione su chi ha perso la vita in tempo di pace e in tempo di guerra,

Sono 294 i giornalisti uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 a oggi. Nessuna guerra aveva mai avuto un così alto numero di vittime tra i professionisti dell'informazione. Shuruq Asad è una giornalista palestinese, in Italia per qualche giorno ospite al Festival di Emer

Raid israeliano in Yemen ha ucciso 31 giornalisti: è il secondo attacco più mortale mai registrato contro la stampa - La denuncia dell'ong: "È schema mortale di Israele, attaccare giornalisti con la motivazione che pubblicano propaganda terroristica"

Yemen: ong, 31 reporter uccisi nel raid israeliano a Sana'a il 10/9