3 GRAVI LUTTI IN 4 MESI | Il dramma di Rossella Brescia!
Rossella Brescia affronta un periodo doloroso tra le gravissime perdite e la fine della lunga storia d’amore con Luciano Cannito. Ecco il suo drammatico racconto! Un dolore che lascia senza fiato. Rossella Brescia, volto amato della tv e della danza, ha annunciato la perdita del padre. Un lutto che si aggiunge a quelli già vissuti negli ultimi mesi, quando aveva salutato per sempre anche due zie, Maria e Titina. Tre colpi durissimi in pochissimo tempo. Già un anno fa, ospite a Verissimo, aveva confidato che suo padre stava affrontando la fase terminale dell’Alzheimer. La malattia lo aveva reso incapace di riconoscerla, un dolore che Rossella portava dentro con discrezione e forza. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
