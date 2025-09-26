3 film al cinema e 5 serie in streaming da vedere questo weekend

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cari spettatori, è arrivato l'autunno quindi mettetevi comodi sul vostro divano o sulle poltrone del cinema più vicino a casa vostra e preparatevi ad addentrarvi in tante nuove storie sul piccolo e sul grande schermo. Questo weekend, al cinema c'è Leonardo di Caprio, il film su Gaza che ha vinto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: film - cinema

Greta Gerwig riporta la fantasia al cinema con Narnia e altri 5 film in arrivo

L’addio di Michael Douglas al cinema, basta film con un’eccezione. La promessa alla moglie e il cancro: «Perché non accetto lavori dal 2022»

Pizzo. Al via la rassegna “Cinema che racconta il passato” con il film su Eleonora Pimentel De Fonseca

3 film cinema 5Cinema in Festa, al cinema con 3.50 euro fino al 25 settembre. Ecco quali film vedere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cinema in Festa, al cinema con 3. Riporta tg24.sky.it

3 film cinema 5Cinema in Festa, 5 film da vedere assolutamente in sala con i biglietti a 3,50 euro - Questi 5 film presenti in sala in questi giorni sono un'occasione da non perdere assolutamente grazie a Cinema in Festa ... Riporta cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: 3 Film Cinema 5